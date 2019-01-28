«Исламистская группа Курдистана» обвинила РПК в гибели мирных граждан

Багдад, , 10:59 — REGNUM Партия «Исламская группа Курдистана» призвала Рабочую партию Курдистана (РПК) не провоцировать Турцию на авиаудары по территории курдской автономии, сообщает 28 января Kurdistan.ru.

«РПК должна учитывать политическую специфику в курдской автономии, а также думать о безопасности мирных жителей, поэтому не следует давать поводы Турции бомбить территорию Ирака», — говорится в заявлении «Исламистской группы Курдистана».

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно совершают налеты на территорию Турции, целью военных являются позиции РПК, организации, считающейся Анкарой террористической.

В одном из последних налетов были убиты четверо мирных граждан, однако курдские политические силы Ирака не стали обвинять в этом Турцию, переложив ответственность на курдских повстанцев.

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