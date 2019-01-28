Понедельник, 28 Января 2019 года
10:59:42 МСК

«Исламистская группа Курдистана» обвинила РПК в гибели мирных граждан

Политика

Курдские повстанцы, по мнению курдской партии, спровоцировали ВВС Турции на удар по территории Ирака

Багдад, 28 января 2019, 10:59 — REGNUM  Партия «Исламская группа Курдистана» призвала Рабочую партию Курдистана (РПК) не провоцировать Турцию на авиаудары по территории курдской автономии, сообщает 28 января Kurdistan.ru.

«РПК должна учитывать политическую специфику в курдской автономии, а также думать о безопасности мирных жителей, поэтому не следует давать поводы Турции бомбить территорию Ирака», — говорится в заявлении «Исламистской группы Курдистана».

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно совершают налеты на территорию Турции, целью военных являются позиции РПК, организации, считающейся Анкарой террористической.

В одном из последних налетов были убиты четверо мирных граждан, однако курдские политические силы Ирака не стали обвинять в этом Турцию, переложив ответственность на курдских повстанцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани осудил действия РПК на территории Иракского Курдистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить