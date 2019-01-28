Макфол: США ничего не выиграли от снятия санкций с «Русала»

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Снятие министерством финансов США санкций с ряда российских компаний, в том числе «Русал», является «большой победой» не только для бизнесмена Олега Дерипаски, но и для президента России Владимира Путина, заявил 28 января бывший посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол.

С таким заявлением дипломат выступил на своей странице в Twitter.

«Снятие этих санкций оказалось большой победой для Путина и Дерипаски», — отметил Макфол.

«А что взамен получили мы — американский народ?» — задается вопросом бывший посол. — Ничего».

Напомним, ранее, 27 января, министерством финансов США были сняты санкции, введенные против российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Решение снять санкции с компаний в минфине США объяснили тем, что в них была сокращена доля «прямого и косвенного владения Олега Дерипаски», а также жестко ограничен его контроль. В ведомстве тем не менее подчеркнули, что самого бизнесмена санкции не сняты.