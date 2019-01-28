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В Иордании переезда в другие страны ждут 42 представителя «Белых касок»

Политика

Несколько месяцев назад власти Иордании согласились разрешить 422 гражданам Сирии войти в страну для транзита

Амман, 28 января 2019, 10:36 — REGNUM  В Иордании 42 представителя организации «Белые каски» остаются на территории страны в ожидании переезда в страны Европы, заявил 28 января иорданский министр иностранных дел Айман Сафади.

Дипломат напомнил, что несколько месяцев назад власти Иордании согласились разрешить 422 гражданам Сирии войти в страну для транзита, в настоящее время большинство из них переехали в другие страны.

«Для небольшого количества, порядка 42 сирийцев, этот процесс еще не завершен», — заявил в интервью РИА Новости Сафади.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Белые каски» — неправительственная организация, созданная на территории Сирии в 2014 году. Известность ей принесла информационная кампания против законного сирийского правительства.

Так, представители организации размещали в интернете материалы о разрушениях и жертвах среди мирного населения, произошедших в результате якобы имевших место атак сил, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду. При этом «Белые каски» неоднократно были уличены в постановочном характере публикуемых материалов.

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