Певец Вакарчук не будет баллотироваться в президенты Украины

Киев, , 10:37 — REGNUM Певец Святослав Вакарчук официально заявил о своём неучастии в президентских выборах на Украине. Видео обращения опубликовано 27 января на сервисе Youtube.

«Чтобы расставить все точки над «i», официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — заявил он.

В то же время Вакарчук заявил о своём намерении участвовать в политической жизни Украины:

«Я не собираюсь стоять в стороне… Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить».

Певец считает своей задачей привести к власти на Украине как можно больше проевропейских молодых профессионалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Святослав Вакарчук заявил о своих политических амбициях, однако не уточнил в каком качестве намерен участвовать в политической жизни Украины. Мэр Львова Андрей Садовый предложил Вакарчуку вместе участвовать в парламентских выборах 2019 года.

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