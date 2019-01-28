Посол Венесуэлы: Российские компании могут не опасаться за свои инвестиции

Москва, , 10:34 — REGNUM Ситуация, которая на сегодняшний день складывается в Венесуэле, не должна повлиять на будущее российских инвестиций в экономику этой латиноамериканской страны. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

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Россия и Венесуэла начали нефтедобычу в проекте Petrovictoria

«Со всей уверенностью могу сказать, что все инвестиции находятся в полной безопасности», — приводит газета «Известия» слова дипломата.

Посол отметил, что власти «абсолютно полностью контролируют все процессы, на улицах сейчас спокойно».

Добавим, что никаких опасений реализация российских проектов в Венесуэле не вызывает и у посла РФ в этой стране Владимира Заемского. Он отметил, что «все осуществляемые проекты были должным образом согласованы сторонами и получили одобрение законодательных органов обеих стран».

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В Венесуэле идут тайные переговоры о смещении Мадуро

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года разразился политический кризис. Оппозиционер, спикер Национальной ассамблеи парламента этой латиноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя главой государства. Его поддержали ряд западных и латиноамериканских стран. По словам самопровозглашённого «временного президента» Венесуэлы, он со своими союзниками начали тайные переговоры с представителями военных и правительственных кругов республики о смещении действующего главы государства Николаса Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла заключили соглашение об инвестициях в нефтедобывающую отрасль этой латиноамериканской страны. Инвестиции превысят $5 млрд. Кроме того, по словам главы государства, российская сторона готова инвестировать $1 млрд в золотодобывающую отрасль. Также стало известно о поставках из России 600 тыс. тонн зерна в 2019 году.