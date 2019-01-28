Малайзия лишилась права проведения чемпионата по плаванию в 2019 году

Куала-Лумпур, , 10:27 — REGNUM Международный параолимпийский комитет аннулировал право Малайзии на проведение чемпионата мира по плаванию в 2019 году. Причина, как сообщает Sindonews, заключается в антиизраильской позиции малайзийских властей.

Известно, что чемпионат, который является отборочным соревнованием для Олимпийских игр в Токио, первоначально должен был пройти в Малайзии с 29 июля по 4 августа 2019 года. В Международном параолимпийском комитете заявили, что будут искать новое место проведения чемпионата.

«Все чемпионаты мира должны быть открыты для всех спортсменов из всех стран, которые имеют право участвовать в соревнованиях и быть свободными от дискриминации», — заявил президент Международного параолимпийского комитета Эндрю Парсонс.

«Когда принимающая страна исключает спортсменов из определенных стран по политическим причинам, у нас нет абсолютно никакой альтернативы, кроме как найти нового организатора чемпионата», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия — мусульманская страна, которая не имеет дипломатических отношений с Израилем. В этом месяце премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад объявил о запрете на въезд израильским спортсменам в страну и участие в международном соревновании.

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