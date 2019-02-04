Средний Урал «не впечатлился» мусорными митингами

Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли мероприятия в рамках всероссийской акции против мусорной реформы 3 февраля. Впрочем, митинги состоялись при небольшом количестве людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В областном центре акцию организовало свердловское отделение партии «Яблоко» вместе с участниками из КПРФ и «Левого фронта» на площади Обороны. Митинг собрал лишь около 150 человек. Ряд выступавших объяснили такое небольшое количество участников морозами, напавшими на Средний Урал именно 3 февраля.

Выступавшие затронули тему повышения тарифов — в январе свердловчане платили по новым квитанциям первый раз, и многим не понравилась новая строчка за уплату «мусорных» услуг. Одному из митингующих, в чьей квартире проживают пять человек, теперь приходится дополнительно доплачивать по 700 рублей за мусоровывоз. Также людей удивляло, почему в Екатеринбурге так и не были построены мусороперерабатывающие заводы к моменту запуска реформы.

Любопытно, что выступавший на митинге депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин (КПРФ) негативно оценил идею тарификации мусора по количеству проживающих людей. По мнению парламентария, в этом случае богатые люди в коттеджах платят меньше, а пенсионеры в небольших квартирах — больше. Если брать деньги с учётом квадратных метров жилой площади, то этой проблемы удастся избежать, считает избранник.

Нижний Тагил собрал на митинге ненамного меньше Екатеринбурга — около 100 человек. Митинг активно продвигался КПРФ, но ключевым организатором всё же стал известный под ником Илья Тагильчанин экс-кандидат в мэры Нижнего Тагила и блогер Илья Коровин.

Кроме «всероссийских» лозунгов, в Нижнем Тагиле присутствовала и своя местная специфика: несколько выступавших затронули тему плохой экологии в городе, в частности — некачественной питьевой воды.

Митинг должен был пройти и в посёлке Висим, но ещё в январе его не согласовали власти Горноуральского городского округа.

Напомним, 3 февраля по всей России прокатилась волна митингов против мусорной реформы.

Новая схема работы с твердыми коммунальными отходами была введена в ряде регионов страны с 1 января 2019 года. Теперь с мусором работают специальные региональные операторы, введена новая система оплаты за их услуги — по количеству проживающих людей на жилплощади. 26 декабря 2018 года руководители свердловских регоператоров подчеркнули, что сперва в регионе стоит протестировать новую схему работы с мусором, а потом уже вести разговор о новой «мусорной» инфраструктуре.

Екатеринбург и близлежащие территории попадают под муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Тариф для жителей многоквартирных домов Екатеринбурга составляет 148,62 рубля с человека, а для частного сектора — 182,12. В других населённых пунктах тариф соответственно — 132,57 и 117,82 рубля.

В северном кластере работает компания «Рифей». Для жителей многоквартирных домов тариф составляет 142,95 рубля, а в частном секторе — 160,72. В западном кластере, отданном ООО «ТБО «Экосервис», тарифы соответственно — 120,59 и 135,58 рубля.

При этом в расчёте за кубический метр «Спецавтобазе». в декабре был установлен максимальный тариф в размере 697,76 рубля, ООО «Компания «Рифей» — 845,87, а ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57.

Добавим, «мусорная реформа» началась 1 января во многих регионах России. Среди её задач названы декриминализация сферы обращения твёрдых коммунальных отходов, борьба с полигонами ТКО и стихийными свалками, формирование в обществе новой бытовой культуры.

Ключевым моментом реформы стало появление региональных операторов по работе с ТКО. По замыслу чиновников, теперь вся деятельность в этой сфере должна стать прозрачной.

В связи с переходом на новую систему резко поднялись тарифы для населения на вывоз мусора. При этом чиновники утверждают, что граждане не будут оплачивать всю «мусорную» реформу. Некоторая часть расходов будет покрыта из средств бюджетов. За счёт федерального и региональных бюджетов предстоит строить крупные инфраструктурные объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский министр раскрыл схему и прибыльность «мусорного тарифа»