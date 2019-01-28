Выборы в Нигерии под угрозой: президент отстранил верховного судью

Абуджа, , 10:11 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари был подвергнут критике за отстранение от должности верховного судьи страны за несколько недель до президентских выборов, сообщает CNN Africa.

Политические оппоненты и простые граждане обвиняют Бухари в тирании и неконституционных мерах. Президент сената заявил, что решение об отстранении верховного судьи — «переворот против демократии». В ответ на действия президента главная оппозиционная партия PDP (People's Democratic Party) Нигерии приостановила свою предвыборную кампанию.

Бухари защитил свое решение в социальной сети Twitter, заявив, что Верховный судья Уолтер Онноген виновен в «тяжелых» коррупционных преступлениях. Новым судьей назначен Ибрагим Танко Мухаммад.

Бахари выставил свою кандидатуру на второй президентский срок, однако его партию обвиняют в покупке голосов. Выборы пройдут в следующем месяце.

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