Bloomberg: Война в Сирии близка к концу, но риск нового конфликта все выше

Дамаск, , 10:05 — REGNUM Хотя окончание гражданской войны в Сирии все ближе, из-за изменения ситуации стратегии местных и международных игроков можно говорить об увеличении риска новых вооруженных столкновений в республике, пишут Онур Энт и Эми Тейбел в статье для Bloomberg.

«Нам не стоит обманывать себя и утверждать, что война закончилась», — подчеркнул эксперт по международным отношениям при Лондонской школе экономики Фаваз Жержес.

Жержес добавил, что завершились крупные битвы, но стратегическая и политическая борьба за Сирию со стороны ключевых региональных держав становится все более интенсивной.

«Вообще я считаю, что сейчас конфликт находится в самой своей опасной фазе», — указал он.

Катализатором обострения, отмечают авторы, стало решение президента США Дональда Трампа вывести из арабской республики контингент американских войск. Этот шаг не только развяжет руки сирийскому лидеру Башару Асаду и его российским и иранским союзникам, но и подтолкнет к более решительным действиям Израиль.

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В свою очередь, исламисты в какой-то мере смогли восстановить свои силы: они наносят регулярные удары по американским и курдским войскам, а также смогли одержать ряд побед в последнем оплоте оппозиции — провинции Идлиб, вероятно, ожидая наступательную операцию со стороны Дамаска и Москвы.

Так. в Идлибе же после захвата боевиками одного из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города у поддерживаемых Турцией оппозиционных сил, произошло кардинальное изменение положения дел в провинции. Если раньше Москва и Анкара достигли взаимопонимания в вопросе того, что сирийское правительство не станет развивать наступление на провинцию, то теперь, как дал понять глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара может дать добро на ограниченную по масштабам операцию по захвату Идлиба. Вывод американских войск из арабской республики может стать для радикалов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможностью перегруппироваться или даже создать новые филиалы.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не может полагаться на обычную армию, поэтому она стала прибегать к тактике партизанской войны и единичным террористическим атакам», — подчеркнул директор британского аналитического центра Verisk Maplecroft Энтони Скиннер.

«По данным ООН и Пентагона, в рядах группировки по-прежнему состоят от 20 до 30 тыс. членов в Сирии и Ираке», — добавил он.

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Наконец, вывод войск из Сирии открывает дверь для турецкой операции на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. Ввиду риска вторжения турецких войск курды могут обратиться к Москве и официальному Дамаску за поддержкой, попросив их направить свои войска на занимаемые курдами территории.

Напомним, ранее в ливанском шиитском движении «Хезболла» заявили, что группировка совместно с Сирией и Ираном способна в любой момент нанести удар по Израилю. По словам генерального секретаря движения Хасана Насраллы, подобное решение может быть принято, если Израиль нанесет еще один удар по Сирии.

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