Жители Минданао на Филиппинах проголосовали за расширение автономии

Манила, , 09:48 — REGNUM Мусульмане на юге Филиппин проголосовали за расширение автономии на референдуме, который состоялся 21 января 2019 года, сообщает Sindonews.

В избирательной комиссии заявили, что 1,5 млн человек или 85% голосов решили поддержать расширение автономии, которая теперь получит название Бангсаморо.

«Ратификация закона об автономии знаменует собой начало нового правительства и еще один путь к миру», — заявила комиссар Сусана Анаятин из Временной комиссии Бангсаморо.

Сообщается, что референдум стал результатом бурных мирных усилий между правительством в Маниле и представителями исламского фронта освобождения Моро, главной мусульманской повстанческой группы.

Издание отмечает, что на Западе приветствовали расширение автономии на юге Филиппин, поскольку там опасались, что небольшое число боевиков, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сможет создать альянс с филиппинскими повстанцами и превратить регион в очаг экстремизма.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум пройдет в два этапа. Второй тур состоится 6 февраля 2019 года в Ланао-дель-Норте (кроме города Илиган) и шести муниципалитетах в Котабато, которые, возможно, пожелают присоединиться к автономному району Бангсаморо.

Читайте ранее в этом сюжете: Референдум о расширении автономии Минданао прошел на Филиппинах