Йеменские матери выступили против секретных тюрем ОАЭ на территории страны

Сана, , 09:45 — REGNUM Множество йеменских матерей провели акцию протеста перед министерством внутренних дел страны, против секретных тюрем ОАЭ на территории государства, сообщает 28 января Al Jazeera.

Ассоциация матерей, чьи дети были похищены, потребовала от правительства страны расследовать тайну исчезновения их близких, некоторые из которых пропали более двух лет назад.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В состав коалиции, вмешавшейся в военный конфликт, также входят и Объединенные Арабские Эмираты, которые также преследуют свои интересы в этой войне. ООН не раз обвиняла государство в открытии на территории Йемена секретных тюрем, где заключенные подвергаются пыткам. Власти ОАЭ данный факт опровергают.

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