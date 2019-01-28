Валенсия, Венесуэла, , 09:37 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение военных учений «Двухсотлетие Ангостурского процесса — 2019», сообщает агентство Agencia Venezolana de Noticias 27 января.

Перед дипломатической агрессией и угрозой государственного переворота армия Венесуэлы должна заставить уважать целостность народа, заявил президент Мадуро, выступая в форте Парамакай (штат Карабобо). Венесуэла жаждет мира, именно поэтому она должна быть подготовленной в военном и техническом отношении.

«Никто не уважает трусов и предателей. В этом мире уважают храбрых, отважных. Уважают мощь, и мы должны заставить уважать боливарианский народ с помощью военной мощи», — подчеркнул президент в эфире Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро призвал военных быть верными присяге и предупредил, что стратегия путчистов состоит в привлечении армии на свою сторону. Военные учения, запланированные на 10−15 февраля, будут самыми важными за последние годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его признали главой государства США и их союзники в Латинской Америке. Страны Европейского союза потребовали срочного созыва внеочередных выборов, в противном случае они также признают Гуайдо главой Венесуэлы.

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