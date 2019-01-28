За выборами президента Украины будут следить до 150 наблюдателей из США

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Около 50 наблюдателей из США уже зарегистрировались для наблюдения за ходом первого тура президентских выборов на Украине, заявил директор по коммуникациям украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Андрей Добрянский, сообщило 27 января информационное агентство «Укринформ».

"Мы ожидаем, что на первый тур выборов прибудет 100−150 наблюдателей. До Нового года зарегистрировались уже около 50», — рассказал он.

Добрянский отметил, что среди наблюдателей есть как представители украинской диаспоры, так и официальные лица США. Большинство из них поедут на Украину, однако некоторые будут следить за ходом выборов на избирательных участках в Нью-Йорке и в Вашингтоне.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, парламентские — в конце октября. В президентских выборах ожидается участие около 40 кандидатов, поскольку на Украине нет явно определённой пары фаворитов гонки.

Читайте также: За пост президента Украины будут бороться около 40 кандидатов — эксперт