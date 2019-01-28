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В Киеве прошло факельное шествие в память о «героях» времён УНР

Политика

Миф о «героях Крут» активно насаждался на Украине ещё при президенте Викторе Ющенко

В Киеве прошло факельное шествие в память о «героях» времён УНР
Факельное шествие. Киев

Киев, 28 января 2019, 09:11 — REGNUM  В Киеве состоялось факельное шествие, посвящённое годовщине так называемого «боя под Крутами», сообщило 27 января информационное агентство «Украинские новости».

Мероприятие началось возле станции метро «Арсенальная» и завершилось на Аскольдовой могиле. Организаторами акции выступил ряд неонацистских украинских организаций.

Напомним, бой у железнодорожной станции Круты под Киевом — очередной русофобский миф, активно насаждавшийся украинской пропагандой ещё во времена президентства Виктора Ющенко.

За основу мифа была взята мелкая стычка, которая произошла в январе 1918 года, между отрядами Красной гвардии, шедшей на Киев, и формированиями Украинской Народной Республики (УНР). Во время отступления, петлюровцы забыли на поле боя взвод студентов. В итоге двадцать семь молодых людей были убиты, семерых выживших большевики отправили на лечение в Харьков.

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