Кургинян: Совсем скоро враги России постараются уничтожить нацию

Москва, , 09:08 — REGNUM У очернения памяти блокадного Ленинграда, помимо явно выраженных действий врагов России, есть и иной аспект — отсутствие в народе реакции «здорового остракизма» в отношении тех, кто оскорбляет своими высказываниями нацию, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, всякий, кто посягает на священную память о героизме, проявленном всеми: от мала и до велика в блокадном Ленинграде, — это безусловный враг, и это нужно понимать, однако, у этого вопроса есть и другая сторона.

«Но другая сторона вопроса, о котором мы говорим, все-таки как мы относимся к своим? Меня мучит, почему общество наше не подвергает нормальному человеческому остракизму интеллигента, который говорит: «Мы так молились на Запад, что ножами отковыривали жвачную резинку, вымывали ее и жевали… и это называлось «причастие Запада»?» — задал вопрос Кургинян, отметив, что это всё на полном серьезе писалось в перестроечных газетах, и этому аплодировали.

По его словам, ему непонятно, почему, когда люди говорят нечто неприемлемое и оскорбительное, что нация должна отвергнуть, нация этого не отвергает. Не государство или Лубянка этого не делает, а нация, что есть самое важное.

«Почему есть вещи, которые очевидным образом оскорбляют нацию и при этом поддерживаются? Это есть вопрос, а второй вопрос заключается в том, что это все делают враги, это делается глобальным государством для того, чтобы здесь все подорвать…» — продолжил эксперт.

По его словам, в результате последних десятилетий российское телевидение в большей части стало национально ориентированным, за что его и ненавидят. Враги нашего отечества будут стремиться уничтожить все национально-мыслящее в стране.

«Надо ждать боя, это будет бой, бой будет скоро — через год или два, когда враги России опять постараются сделать так, чтобы все национально-мыслящее было свергнуто во имя глобального государства», — подытожил политолог.

Как заявлял ранее эксперт, все движения врагов России как внешних, которые снимают оскорбительные фильмы вроде «комедии» «Праздник» режиссера Алексея Красовского о том, как одни якобы жировали, а другие — голодали в блокадном Ленинграде, или пишут унизительные статьи в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (журналистка Зильке Бигальке) о том, что русские слишком героизируют блокаду Ленинграда, направлены на демобилизацию русского народа и подрыв государственности изнутри.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: Русские должны сбросить с себя «придуманный комплекс вины»!