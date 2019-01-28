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В Саудовской Аравии освобожден эфиопский миллиардер

Политика

Премьер-министр Эфиопии договорился...

Эр-Рияд, 28 января 2019, 09:07 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии освободили из-под стражи миллиардера Мохаммеда аль-Амуди, сообщает 28 января Al Jazeera.

Предприниматель, также имеющий гражданство Эфиопии, провел около года в тюрьме, его арестовали в рамках борьбы с коррупцией в королевстве.

Информаицю об освобождении аль-Амуди подтвердил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, отметивший, что вопрос по этому поводу обсуждался им с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Напомним, миллиардер был арестован в Эр-Рияде в ноябре 2017 года, вместе с ним за решетку угодили десятки принцев, чиновников и бизнесменов. Акции проводились в рамках борьбы с коррупцией, однако эксперты связывали аресты с борьбой наследного принца с оппозицией.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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