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МИД Индонезии выразил озабоченность ситуацией в Венесуэле

Политика

В МИД Индонезии заявили, что очень важно прислушиваться к голосам народа

МИД Индонезии выразил озабоченность ситуацией в Венесуэле
Efecto Eco
Протесты в Венесуэле. 2017

Джакарта, 28 января 2019, 09:06 — REGNUM  Министерство иностранных дел Индонезии выразило озабоченность ситуацией, складывающейся в Венесуэле, богатой нефтью стране, сообщает Sindonews.

«Мы призываем все стороны воздержаться и не предпринимать действий, которые могут обострить ситуацию», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, уважая суверенитет и не намереваясь вмешиваться во внутренние дела других стран, в МИД Индонезии заявили, что очень важно прислушиваться к голосам народа.

Напомним, политический кризис в Венесуэле усилился после того, как лидер Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Он открыто выступил против действующего главы государства Николаса Мадуро. Несколько стран, включая США и по крайней мере 11 латиноамериканских стран, заявили, что признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.

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Внешняя политика Индонезии
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