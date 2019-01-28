Премьер-министр Японии готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Токио, , 08:57 — REGNUM Политики Японии готовы вести переговоры с представителями КНДР для решения проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

«Я лично готов к прямым контактам с председателем Ким Чен Ыном (глава КНДР Ким Чен Ын)», — сказал Абэ.

По его словам, официальный Токио, тесно сотрудничая с руководством США и Южной Кореи, готов «действовать решительно» для решения данного вопроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что в конце февраля во Вьетнаме может пройти встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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