Батальон российских военных вернулся домой из Сирии

Буйнакск, Дагестан, , 09:10 — REGNUM Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО), который нёс службу в Сирийской Арабской Республике, вернулся к месту постоянной дислокации в Дагестан. В полном составе, без потерь и ранений, на родную землю прибыли около 300 человек. По этому случаю 27 января в городе Буйнакске состоялся торжественный митинг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города,

Напомним, в Россию военнослужащие вернулись в субботу, 26 января. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром города Моздок в Северной Осетии. На территории Сирии батальон 58-й общевойсковой армии ЮВО обеспечивал правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, охранял важные объекты группировки российских войск, организовывал сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

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Напомним, что это уже не первая командировка военнослужащих из Дагестана в Сирию. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года к месту своей постоянной дислокации в дагестанском городе Буйнакске вернулся батальон военной полиции, который выполнял задачи по обеспечению безопасности на опасных территориях, сопровождал гуманитарные грузы, оказывал помощь местным жителям.