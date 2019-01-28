Масуд Барзани посетил Иорданию

Амман, , 08:47 — REGNUM Король Иордании Абдалла II провел встречу с известным курдским лидером Масудом Барзани, сообщает 28 января Kurdistan.ru.

Бывший президент Иракского Курдистана прибыл в Иорданию с официальным визитом по приглашению монарха.

Стороны обсудили углубление двусторонних отношений, подчеркнув их важность для развития экономического сотрудничества и безопасности на территории Ближнего Востока.

Напомним, несмотря на то, что Масуд Барзани сложил с себя полномочия президента курдской автономии, он по-прежнему остается авторитетным лидером в регионе, а также главой клана Барзани, руководящего иракскими курдами на протяжении почти всего XX века.

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