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Масуд Барзани посетил Иорданию

Политика

Курдский лидер встретился с королем Абдаллой II

Масуд Барзани посетил Иорданию
© Royal Hashemite Court Archives. kingabdullah.jo
Масуд Барзани и Абдалла II

Амман, 28 января 2019, 08:47 — REGNUM  Король Иордании Абдалла II провел встречу с известным курдским лидером Масудом Барзани, сообщает 28 января Kurdistan.ru.

Бывший президент Иракского Курдистана прибыл в Иорданию с официальным визитом по приглашению монарха.

Стороны обсудили углубление двусторонних отношений, подчеркнув их важность для развития экономического сотрудничества и безопасности на территории Ближнего Востока.

Напомним, несмотря на то, что Масуд Барзани сложил с себя полномочия президента курдской автономии, он по-прежнему остается авторитетным лидером в регионе, а также главой клана Барзани, руководящего иракскими курдами на протяжении почти всего XX века.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани осудил действия РПК на территории Иракского Курдистана

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