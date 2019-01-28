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МВД Казахстана предлагает собрать заседание по вопросу насилия в школах

Политика

На экстренном заседании профильные ведомства обсудят участившиеся случаи насилия в школах Казахстана

Астана, 28 января 2019, 08:44 — REGNUM  Министерство внутренних дел Казахстана предложило министерству образования и науки республики экстренно созвать совещание в связи с участившимися случаями насилия в школах страны. Об этом сообщает директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев, сообщает 28 января агентство «Казинформ».

В МВД предложили созвать межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав при правительстве республики. В ходе заседания планируется обсудить и выработать организационно-практические меры, направленные на снижение конфликтов в школах Казахстана.

Напомним, в январе СМИ Казахстана сообщили об избиении школьника в Туркестанской областях. 27 января в Шалкарском районе Актюбинской области после драки погиб школьник.

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Политическая жизнь Казахстана
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