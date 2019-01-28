Вашингтон назначил нового посла в Таджикистане

Душанбе, , 08:25 — REGNUM На должность посла США в Таджикистане назначен Джон Марк Поммершайм, который ранее был заместителем главы миссии американского посольства в Казахстане, сообщили 28 января в пресс-службе посольства США в Таджикистане.

Поммершайм также работал директором офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США. На данном посту дипломат отвечал за отношениями с Арменией, Азербайджаном и Грузией.

Кроме того, Поммершайм занимал должность генерального консула США во Владивостоке. Работал в посольствах США в Японии, Китае, Белоруссии и Германии.

Напомним, 23 января 2019 года работники организаций, реализующие различные проекты в Таджикистане и финансируемые правительством США, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера связана с приостановкой работы правительства США в Вашингтоне.

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