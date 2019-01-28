Понедельник, 28 Января 2019 года
08:21:08 МСК

Барзани: Иракский Курдистан наладил отношение с Багдадом

Политика

Стороны тесно сотрудничают по ряду вопросов

Барзани: Иракский Курдистан наладил отношение с Багдадом
Kurdishstruggle
Курды

Эрбиль, Ирак, 28 января 2019, 08:04 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил о значительном улучшении отношений между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде, сообщает 28 января Rudaw.

По словам главы курдского правительства, стороны имеют полное взаимопонимание по вопросам военного сотрудничества, кроме того, принятие нового бюджета также вызывает удовлетворение у Эрбиля.

«У нас есть общий враг — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому военное сотрудничество между Эрбилем и Багдадом находится на высоком уровне», — подчеркнул Барзани.

Напомним, отношения между курдской автономией и центральным правительством значительно ухудшились после референдума о независимости, прошедшего в Иракском Курдистане в сентябре 2017 года. Однако со временем стороны нашли общий язык и урегулировали ряд противоречий.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани призвал США не выводить войска из Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить