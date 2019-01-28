Загнанное в угол ИГ* все чаще использует для своих атак смертниц — СМИ

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 08:01 — REGNUM Военная операция против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии близится к завершению. Загнанные в угол джихадисты всё отчаяннее используют смертниц для своих атак, пишет австрийская газета Kronen Zeitung 27 января.

Командующий Демократическими силами Сирии (SDF) Маслум Кобани убежден, что самопровозглашенный халифат падет в течение месяца. «Операции наших войск против ИГИЛ подходят к завершению, и боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас окружены в одной области», рассказал Кобани в интервью агентству Agence France-Presse.

SDF поддерживаются США. С сентября их подразделения сражаются с последними бастионами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на иракской границе при поддержке возглавляемой США антитеррористической коалиции. Несмотря на ожесточенное сопротивление, курдско-арабский альянс завоевал большую часть анклава противника, включая деревню Багхуз.

В последние недели тысячи людей, большинство из которых являются террористами, покинули анклав. Но без последнего сопротивления террористическая организация не сдается. Боевики совершают атаки из засад, прячутся в тоннели, а в последние дни множество бойцов SDF погибли от рук смертников.

Особенность этих атак: в Багхузе многие были убиты женщинами. Такое уже случалось в Ираке, но это довольно необычный подход, отмечает AFP. Террористы загнаны в угол, поэтому они посылают женщин на смерть. Как рассказал один из бойцов SDF, только за один день на минувшей неделе в Багхузе пять смертниц устроили взрывы.