Москва, , 07:57 — REGNUM Подкоп под героизм и героические моменты истории страны может осуществляться только в качестве подготовки перед полномасштабным наступлением, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Но самое главное для меня заключается в том, что это все не мелочи. Это все самая настоящая стратегия демобилизации российского общества, которая может быть использована только, если готовятся наступать. Так не действуют, если в замысле нет наращивания давления и попытки поставить на колени», — продолжил эксперт.

По его словам, русский народ должен запомнить, что существует совершенно четкое понятие «придуманный комплекс вины», который был сооружен в перестройку и постперестроечное время, который «был взвален народом на плечи».

«Его надо скинуть раз и навсегда в преддверии будущих испытаний», — подытожил политолог.

Напомним, что немецкая журналистка Зильке Бигальке в своей статье для германской газеты Süddeutsche Zeitung выступила с осуждением России за героизацию блокады Ленинграда и подвига советских людей, которые не сдали город немецким нацистам. Её негодование вызвала подготовка в торжественному параду по случаю 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Журналистка лицемерно утверждает, что торжество неуместно, когда речь идет о масштабной трагедии, а также негодует по поводу того, что российские власти до сих пор «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам».

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