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Вопрос о военном вмешательстве в Венесуэлу Трамп обсуждал с Линдси Грэмом

Политика

В ответ на соответствующий вопрос американского сенатора, Грэм предложил главе Белого дома быть крайне осмотрительным

Вопрос о военном вмешательстве в Венесуэлу Трамп обсуждал с Линдси Грэмом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Агрессия

Вашингтон, 28 января 2019, 07:56 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обсуждал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом возможность применения военной силы в Венесуэле. Об этом сам сенатор рассказал изданию Axios.

По словам Грэма, в ответ на соответствующий вопрос Трампа, он предложил главе Белого дома быть крайне осмотрительным в данном вопросе, потому что такой вариант развития событий «чреват проблемами». По мнению сенатора, армию США необходимо использовать тогда, когда «интересы национальной безопасности государства находятся под угрозой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «тайный план» по захвату власти в Венесуэле был запущен после того, как спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо позвонил вице-президент США Майк Пенс и пообещал поддержку со стороны американских властей.

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Внешняя политика США
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