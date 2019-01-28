Вопрос о военном вмешательстве в Венесуэлу Трамп обсуждал с Линдси Грэмом

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсуждал с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом возможность применения военной силы в Венесуэле. Об этом сам сенатор рассказал изданию Axios.

По словам Грэма, в ответ на соответствующий вопрос Трампа, он предложил главе Белого дома быть крайне осмотрительным в данном вопросе, потому что такой вариант развития событий «чреват проблемами». По мнению сенатора, армию США необходимо использовать тогда, когда «интересы национальной безопасности государства находятся под угрозой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «тайный план» по захвату власти в Венесуэле был запущен после того, как спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо позвонил вице-президент США Майк Пенс и пообещал поддержку со стороны американских властей.

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