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Барзани осудил действия РПК на территории Иракского Курдистана

Политика

Авиаудары ВВС Турции по территории Иракского Курдистана осуждены не были

Эрбиль, Ирак, 28 января 2019, 07:50 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани осудил действия Рабочей партии Курдистана (РПК), совершающей нападения с иракской территории на территорию Турции, сообщает 28 января Rudaw.

По словам главы курдского правительства, повстанцы из РПК не должны вовлекать в свой конфликт с Турцией Эрбиль и использовать территорию автономии для своих операций в соседнем государстве.

Власти Иракского Курдистана находятся в дружественных отношениях с правительством Турции, поэтому они во многом солидаризуются по отношению к курдским повстанцам из РПК, организации, считающейся в Турции террористической.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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