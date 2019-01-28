«Надо быть последними паскудами!»: Кургинян об очернении памяти блокадников

Москва, , 07:46 — REGNUM Российская интеллигенция, пытаясь очернить память о героизме блокадников в Ленинграде, забывает, что отнюдь не только коммунисты говорили об этом героизме, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Сам этот героизм… В конце концов, наша интеллигенция должна вспомнить, что Анна Ахматова и другие говорили про этот героизм. Ну надо же быть последними паскудами, чтобы, когда твои так говорят по этому поводу, когда свои, отнюдь не коммунистические люди так говорят, это все существует соответствующим образом…» — заявил политолог.

Как заявлял ранее Кургинян, ему известно, поскольку он имеет дворянские корни со стороны бабушки по материнской линии, что после того как Ленинград выстоял в блокаде, продемонстрировав невиданный ранее героизм и стойкость, его стала называть Ленинградом даже та часть бывшей дворянской среды, которая далеко не симпатизировала большевикам и отказывалась признавать за городом это название, признала за ним это имя.

Напомним, что 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней. Память о Великой Отечественной войне является сильным объединяющим консенсусом в российском обществе, который единственный удерживает его от окончательной атомизации. Именно поэтому не утихают попытки в среде части российской интеллигенции, которой ненавистно все советское и героическое, утопить в грязи великий подвиг стойкости блокадников-ленинградцев.

Много шума наделала «комедия» «Праздник» режиссера Алексея Красовского, которая провокационным образом рассказывает о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Весь «юмор» строится вокруг того, что одна семья голодает, а другая — есть в три горла, что, как отмечают эксперты, является экранизацией гитлеровских мифов.

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