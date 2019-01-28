Трамп: Вероятность компромисса по стене на границе «меньше чем 50 на 50»

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Вероятность достижения компромисса по вопросу возведения стены по американо-мексиканской границе меньше 50%, заявил 27 января президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ, сообщает Politico.

Ранее, 25 января, Трамп подписал указ о финансировании правительства до 15 февраля, в результате чего был положен конец самому продолжительному «шатдауну» — прекращению работы правительства — в истории США. Этот указ не предполагал выделение средств на выполнение его предвыборного обещания по строительству, тем не менее Трамп подчеркнул, что деньги будут найдены в ближайшее время.

«Лично я считаю, что она [вероятность] меньше, чем 50 на 50, но этим вопросом занимается большое число хороших людей», — отметил глава Белого дома.

Трамп выступил с заявлением на своей странице в Twitter 26 января, указав, что обсуждения с законодателями-демократами вопросов безопасности на границе «начнутся незамедлительно». Он подчеркнул также, что заключить сделку «будет непросто», поскольку «обе партии решительным образом не хотят сходить с занятых ими позиций».

«Постройте стену, и преступность сократится», — написал Трамп.

Напомним, несмотря на подписанный 25 января законопроект о финансировании работы правительства на срок до 15 февраля, Трамп не исключил того, что работа государственных органов может вновь быть остановлена, если с демократами не будет достигнут компромисс о строительстве стены на границе.

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