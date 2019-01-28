Барзани призвал США не выводить войска из Ирака

Эрбиль, Ирак, , 07:31 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что вооруженные силы США должны остаться на территории Ирака, сообщает 28 января Rudaw.

Подобную мысль глава курдского правительства обосновал тем, что угроза, исходящая от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по-прежнему велика.

Барзани также отметил, что в целом террористы потерпели серьезное поражение благодаря активным действиям пешмерга и коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно заявили о себе в Сирии и Ираке в 2014 году, захватив обширные территории в этих странах. Тем не менее в настоящее время их деятельность в значительной степени купирована, но по-прежнему представляет угрозу для мирных жителей.

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