Понедельник, 28 Января 2019 года
07:52:28 МСК

Депутат Рады назвал МВФ организацией-захватчиком

Политика

Идти на поводу требований фонда означает ущемлять национальную безопасность государства, подчеркнул Рабинович

Депутат Рады назвал МВФ организацией-захватчиком
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко и Кристин Лагард

Киев, 28 января 2019, 07:25 — REGNUM  Действия Международного валютного фонда (МВФ) по отношению к Украине выглядят как действия захватчика, превращающего страну в сырьевой придаток Запада. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По словам нардепа, идти на поводу требований МВФ означает ущемлять национальную безопасность государства, поскольку Украина не сможет выплатить предоставленные фондом кредиты.

«Всё, что хочет МВФ, в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — подчеркнул Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина стала «кредитным наркоманом» МВФ, а каждый украинец уже должен фонду $2 тыс.

Читайте также: Каждый украинец уже должен МВФ почти $2000 — депутат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить