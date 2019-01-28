Депутат Рады назвал МВФ организацией-захватчиком

Киев, , 07:25 — REGNUM Действия Международного валютного фонда (МВФ) по отношению к Украине выглядят как действия захватчика, превращающего страну в сырьевой придаток Запада. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По словам нардепа, идти на поводу требований МВФ означает ущемлять национальную безопасность государства, поскольку Украина не сможет выплатить предоставленные фондом кредиты.

«Всё, что хочет МВФ, в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — подчеркнул Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина стала «кредитным наркоманом» МВФ, а каждый украинец уже должен фонду $2 тыс.

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