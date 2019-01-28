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Макрон о критике итальянских лидеров: «Я не собираюсь отвечать»

Политика

«Я не собираюсь отвечать, единственное, чего они ждут, так это этого»

Каир, 28 января 2019, 07:30 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет отвечать на критику со стороны итальянских лидеров Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини по поводу Франции, сообщает Le Figaro.

«Я не собираюсь отвечать, единственное, чего они ждут, так это этого. Все это неинтересно. Итальянский народ — наш друг», — заявил глава государства во время встречи с прессой во время визита в Египет.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон пообещал извлечь самое важное из национальных дебатов, которые должны разрешить кризис, порожденный движением «желтые жилеты».

«Я отношусь к этому очень серьезно», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправился с трехдневным визитом в Египет 27 января 2019 года.

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