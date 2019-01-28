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Глава МИД Венесуэлы с издевкой ответил на нападки властей Испании

Политика

Министр Хорхе Арреаса назвал правящую партию Испании мнимыми социалистами

Каракас, 28 января 2019, 07:23 — REGNUM  Социализма в Европе давно не существует. Так ответил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на выступление премьер-министра Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса. Санчес заявил, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеет ничего общего с левым политическим лагерем.

«Давайте будем последовательны, сеньор Санчес. Если то-то и перестало быть похожим на левых десятилетия назад, так это «европейский социализм». Ваша собственная партия не является СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ, в еще меньшей степени она РАБОЧАЯ. А когда она плетется в хвосте вашингтонских переворотов, мы сомневаемся, что она ИСПАНСКАЯ…», — написал Арреаса в Twitter 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января правительства Испании, Франции и Германии выдвинули ультиматум Венесуэле: если в течение 8 дней в стране не будут объявлены досрочные выборы, они признают главой государства самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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