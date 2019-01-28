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В ДР Конго 600 повстанцев сложили оружие в знак поддержки нового президента

Политика

Эта первая мирная передача власти в ДР Конго за 60 лет независимости

Касаи, Конго, 28 января 2019, 07:22 — REGNUM  600 повстанцев в Демократической республике Конго (ДРК) сложили оружие в знак поддержки нового президента страны Феликса Чисекеди. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

24 января прошла инаугурация нового президента ДРК Феликса Чисекеди, а 26 января повстанцы сложили оружие. Это ознаменовало первую мирную передачу власти в стране после горячо обсуждаемых выборов.

«Эти 600 повстанцев откликнулись на наш призыв к миру. У нас есть новый президент, и мы должны его поддерживать. Мы призываем всех, кто скрывается и продолжает сопротивление, сложить оружие», — сообщил губернатор области Касаи Денис Камбайи.

По оценкам властей, на территории области орудует около 1700 повстанцев.

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