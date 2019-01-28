Кургинян: миф об обжорстве властей блокадного Ленинграда создали нацисты

Москва, , 07:19 — REGNUM Все мифы вокруг того, что кто-то из руководителей Ленинграда обжирался, в то время как остальные голодали, — это наглая ложь, которая коренится в гитлеровской пропаганде, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вот эти героические защиты во время блокад и осад, они есть в мировой истории, когда едят крыс, когда голодают, когда умирают и не сдаются. И ни одна страна мира никогда не говорила ничего кроме: «Это величие наших граждан, которые выстояли в чудовищных условиях»», — заявил эксперт.

По его словам, все подкопы изнутри под блокаду Ленинграда, под героизм павших солдат, про стойкость тех, кто умирал, но не сдавался — это не что иное, как классическая гитлеровская пропаганда. Вымыслы о том, что советское начальство жировало во время блокады, пока граждане умирали с голода, — это один из хрестоматийных примеров гитлеровской пропаганды, которая затем в Перестройку ушла в массы.

«У меня отец воевал на Ленинградском фронте. Он говорил: «Мы все возили пайки в город, потому что невыносимо было так есть. Нас кормили вот так! Потому что мы должны были воевать». Когда говорится, что какие-то отдельные руководители Ленинграда обжирались, игнорируется, что это просто ложь со всех точек зрения… Военные были сыты… Лейтенанты, капитаны везли в город, где у них не было родственников, куда-нибудь эти пайки, чтобы кому-нибудь дать», — опроверг расхожие мифы политолог.

Напомним, что попытки утопить в грязи великий подвиг стойкости блокадников-ленинградцев продолжаются по сей день в рамках информационно-психологической войны на политическом, культурном и прочем уровнях. Так, много шума наделала «комедия» «Праздник» режиссера Алексея Красовского, которая провокационным образом рассказывает о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Весь «юмор» строится вокруг того, что одна семья голодает, а другая — ест в три горла. Отметим также, что 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, которая длилась почти 900 дней.

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