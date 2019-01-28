Протесты в Зимбабве будут продолжаться – активисты

Хараре, , 07:12 — REGNUM Активисты и юристы в Зимбабве опасаются, что из-за жестокого подавления оппозиции службами безопасности протесты будут продолжаться в «обозримом будущем», сообщает CNN Africa.

Сотни активистов и лидеров оппозиции скрываются после почти двух недель арестов, избиений, изнасилований и похищений, совершенных полицией и военными в Зимбабве.

К настоящему моменту 12 человек убито, от 700 до 1500 задержаны.

«Это не закончится быстро. Мы видим, что государство лишь усилило притеснения и собирается действовать на этом же уровне в ближайшее будущее», — заявил Даг Колтарт, юрист по правам человека в Хараре.

Государство пытается разбить любую оппозицию правящей партии Zanu-FP-Party, отмечают протестующие.

«Это будет продолжаться недели, месяцы, до тех пор, пока власти не убедятся, что никакой действительной оппозиции не осталось», — сообщил активист на условиях анонимности.

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