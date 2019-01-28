Кургинян — элите: Глобалисты не остановятся на Венесуэле, думайте о себе!

Москва, , 06:32 — REGNUM После Венесуэлы пора прекратить играть в «западных партнёров» и понять, что это глобалисты, стремящиеся уничтожить все суверенные национальные государства, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Сама эта система связи с Америкой: «наши друзья, наши партнеры, они неправильные, они нехорошие, но всё-таки они наши партнеры, и мы с ними строим каналы коммуникаций»… Эти партнеры полностью убили венесуэльскую экономику. Вина лежит на тех, кто не разорвал связи с Америкой раньше. Потому что они сделали самое подлое, что только могли. В Венесуэле, чтобы вы понимали, тяжелая нефть, битумная, которую надо подымать. Они перекрыли лёгкую нефть, сделали так, чтобы они не могли ее продавать!» — заявил эксперт.

По словам Кургиняна, Венесуэла не может выйти из кризиса без $150 млрд инвестиций, которые с лихвой окупятся, но для этого они должны сначала быть. Он также напомнил российской элите, что этот венесуэльский колокол звонит и по ней.

«Помните, что я сказал по поводу концепции, без нее ничего нельзя понять! Глобальное государство уничтожает национальные. И думайте о себе! Не о зонах влияния, а о себе!» — закончил мысль эксперт.

Как ранее заявлял Кургинян, в Венесуэле, как и ранее в Египте, Ливии, Сирии, Ираке, Югославии и на Украине, осуществляется концепция уничтожения глобальным государством всех национальных суверенных образований. Неизбежно эта концепция доберется и до России.

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