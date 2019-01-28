Кургинян: Либо разрыв связей с США и выздоровление, либо крах Венесуэлы!

Москва, , 06:22 — REGNUM Вопрос выздоровления Венесуэлы зависит от того, сможет ли ее легитимный президент Николас Мадуро применить власть и исполнить все намеченные шаги по разрыву каналов экономической и политической связи с Соединенными Штатами, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Вопрос не только в Кубе и не только в венесуэльской армии. Вопрос в том, в течение этой недели то, что было сказано по поводу американских посольств и того, что разорваны отношения с соответствующими результатами, будет реализовано Мадуро? Яков совершенно прав, власть будет использована для того, чтобы реально американские посольства убрались с этой территории и были разорваны все системы коммуникаций по средствам связи, каналам поступлений?» — задал вопрос эксперт.

По его словам, если всё это будет сделано, то это станет началом процесса выздоровления Венесуэлы, а если президент Николас Мадуро будет проявлять непоследовательность и пытаться «договориться», это закончится полным крахом венесуэльской государственности.

Читайте также: Кургинян: «Мадуро решил открыться Америке и получил окончательный удар»

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, после чего получил поддержку со стороны США и большинства членов Совета Безопасности ООН. Против выступили Китай, Россия, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Как заявлял ранее эксперт Яков Кедми, судьба страны зависит от готовности легитимного президента применить свою власть.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: «Кубинцы и Мадуро определят, будет ли Венесуэла независимой»