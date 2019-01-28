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Венгрия отказалась давить на РФ и КНР по требованию США

Политика

Орбан привлекает китайские инвестиции в информационную инфраструктуру и выступает против министерских переговоров НАТО и Киева

Будапешт, 28 января 2019, 06:07 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен выстраивать нейтральную внешнюю политику, а не следовать распоряжениям США о давлении на Китай и Россию. Об этом он заявил американским дипломатам, пишет The Wall Street Journal.

От главы венгерского правительства требовали противодействовать вероятному кибершпионажу со стороны Китая, а также выступить на стороне Украины в ее противостоянии с РФ. Однако Орбан заявил, что не будет выполнять эти требования, так как хочет видеть Венгрию «нейтральной, как Австрия».

Орбан, напротив, привлекает инвестиции из КНР в информационную инфраструктуру Венгрии и выступает против министерских переговоров НАТО и Киева. Премьер-министр отрицательно относится к тому, что национальные меньшинства на Украине теряют возможность обучения на венгерском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал политику США в отношении российского проекта газопровода «Северный поток — 2» и иранского ядерного соглашения. Он указал на «колониальное» отношение американских властей к странам ЕС.

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Внешняя политика Венгрии
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