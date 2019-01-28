Кедми: «Кубинцы и Мадуро определят, будет ли Венесуэла независимой»

Москва, , 05:39 — REGNUM Судьба Венесуэлы находится в руках легитимного президента страны Николаса Мадуро и кубинцев, находящихся в его окружении, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Будущее Венесуэлы зависит от двух вещей. Первое — насколько удастся предотвратить попытку американского военного вмешательства. Это зависит только от венесуэльской армии. Никогда американцы не пойдут, если они будут ожидать сильного сопротивления. В этом направлении основная роль у кубинцев», — заявил Кедми.

По его словам, именно от кубинцев, находящихся в Венесуэле и столице этой страны городе Каракасе возле президента Николаса Мадуро, зависит, насколько они могут помочь подготовить грамотным образом действия действующей власти, потому что они, как никто другой понимают, что такое Соединенные Штаты и обладают бесценным опытом.

«Решительность и способность пользоваться властью у Мадуро, она всё определит. Все будет ясно в течение ближайшей недели. Все остальные… не играют никакой роли… Кубинцы и Мадуро определят, будет ли Венесуэла независимой», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кедми, не стоит слишком полагаться на армию Венесуэлы, поскольку латиноамериканские военные генералы покупаются «на вес». При этом, только от того, готова ли Венесуэла в случае вторжения на ее территорию американских солдат, оказать серьезное сопротивление, которое будет неприемлемо для США, зависит сама возможность этого вторжения.

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