Кедми: у Мадуро есть власть? Армия в Латинской Америке покупается «по весу»

Москва, , 05:27 — REGNUM Армия в Латинской Америке продается и покупается «по весу», поэтому единственным настоящим союзником президента Венесуэлы Николаса Мадуро может стать только народ, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"У Мадуро есть власть? А он ей пользуется? Власть, которой не пользуются, она номинальна! Если всё будет в стиле Латинской Америки: парадная форма и парадные заявления, то так это быстро… Армии в Латинской Америке покупают по весу. Генералы — по весу. Самая коррумпированная система в Венесуэле — это армия, больше всего наживаются», — заявил Кедми.

По его словам, единственное, что действительно может быть на стороне Мадуро — это то, что он дал социальные блага своему населению, и это население может понять, что другая власть может всё это у них отнять.

Напомним, что 23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, мгновенно получив поддержку со стороны США и большинства Совета Безопасности ООН. Поддержал американскую позицию и Израиль. Против выступили Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Как заявлял ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, армия Венесуэлы может стать серьезным фактором противодействия госперевороту в стране.

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