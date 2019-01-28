Кургинян: «в России будет такое же «вскрытие банки», как в Венесуэле»

Москва, , 05:00 — REGNUM Россия должна извлечь уроки из ситуации в Венесуэле и понять, что оставаться в рамках национальной повестке дня в ситуации, когда глобалистский противник ставит перед собой цели глобальные, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"России уроки такие: если глобальное государство дает глобальные цели, а мы держимся в пределах национальной повестки, мы уже проигрываем. Второе, такое же «вскрытие банки» будет здесь. Опыт стран говорит об одном: наше государство не умеет работать с гражданскими обществами — чужими и своим. Оно проигрывает это общество, проигрывает фондам и кому еще. Проиграно было украинское гражданское общество, армянское, многие другие», — заявил политолог.

По его словам, ключевым является вопрос, каким образом национальное государство должно обеспечивать себе суверенитет и как оно должно это делать в условиях нарастающей экспансии глобального государства и Венесуэла — это колоссальный урок России и предупреждение, что на ее территории может произойти то же самое.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо нарёк себя президентом Венесуэлы, мгновенно получив поддержку со стороны США и целого ряда сателлитов этой страны. По мнению Кургиняна, ключевым фактором, сделавшим возможность госпереворота в Венесуэле стала попытка легитимного президента Николаса Мадуро заигрывать в «глобальным государством», то есть конгломератом транснациональных глобалистских, нацеленных на переустройство мира в сторону разрушения национальных государств.

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