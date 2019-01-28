Кургинян: «Мадуро решил открыться Америке и получил окончательный удар»

Москва, , 04:49 — REGNUM Самой причиной того, что США смогли затеять попытку государственного переворота в Венесуэле, является попытка президента страны Николаса Мадуро, в отличие от его предшественника Уго Чавеса, заигрывать с глобальным государством, база которого находится в США, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"И тут вопрос к Мадуро. Мадуро и Чавес были разными людьми: Чавес совсем жестко проводил определенный курс, и с ним бороться было труднее. Мадуро же попытался сказать: «Ну давайте мы чуть-чуть откроемся Америке». И когда он совершил это открытие, они и получил окончательный удар… Главный вопрос заключается в том, как лидер национального государства и власть заигрывают или не заигрывают с этим глобальным государством», — заявил политолог.

По его словам, существует в некий парадокс национальных государств, власть в которых, будучи приговоренной глобальным государством на уничтожение, начинает заигрывать с ним и о чем-то договориться. Яркий тому пример — зверски замученный исламистами ливийский лидер Муаммар Каддафи, который поплатился за это своей жизнью и уничтожением Ливии, в той же ситуации оказался и бывший египетский лидер Хосни Мубарак, бывший глава Югославии Слободан Милошевич, которого давно нет в живых, и даже экс-президент Украины Виктор Янукович, чья жизнь висела на волоске.

Как заявлял ранее Кургинян, фактором не предопределённости падения власти Мадуро является отказ от поддержки самопровозглашенного и самозваного президента Хуана Гуайдо и поддержанного США и рядом других стран со стороны Мексики наряду с прочими странами, а также лояльность армии Венесуэлы легитимному президенту.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян о Венесуэле: глобальное государство проникло во все сферы страны