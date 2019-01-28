Кургинян о Венесуэле: глобальное государство проникло во все сферы страны

Москва, , 04:21 — REGNUM Происходящая в настоящее время попытка со стороны США совершить госпереворот в Венесуэле ничем по существу не отличается от того, что происходило в Египте в 2011 году, на Украине в 2014 году и в Армении в 2018 году, но ряд факторов указывают на неопределенность в процессе, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Никакой разницы нет между Египтом, Украиной, Арменией или тем, что может быть подготовлено в нас или в любой другой точке Земного шара: глобальное государство вторгается в гражданское общество, в элиту, в аппарата, а потом пытается совершить это дело. Всегда, естественно, опираясь на какие-то внутренние противоречия», — заявил политолог.

Касательно Венесуэлы, на данный момент, по словам эксперта, зачастую в информационной сфере умалчивают целый ряд вещей. В частности, что Мексика не хочет выступать против Венесуэлы и ее президента законного Николаса Мадуро, а Бразилия и ряд близлежащих стран почему-то наоборот, активно включаются в этот процесс.

«Армия на сегодняшний день не хочет отказаться от поддержки действующего президента, а армия на сегодняшний день — достаточно решающая сила, и, как только ария заявила, что она будет поддерживать президента, как-то чуть-чуть опустели улицы и прочее. Там, в армии, естественно большая связь с той социальной беднотой, которую они подымали когда-то в связи с Чавесом и другими, которые теперь сильно интегрированы в действующее государство и понимают, что будет, если теперь это государство начнут рушить», — заявил политолог, отметив, что неопределенность в процессе в связи с этим остается.

Напомним, что 23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны в обход закона и конституции страны. Его немедленно поддержали США, Канада, Колумбия, Бразилия, Аргентина и целый ряд иных стран Европы, что было охарактеризовано Россией нескрываемым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

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