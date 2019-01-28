Гуайдо поблагодарил Нетаньяху за признание его главой Венесуэлы

Каракас, , 04:19 — REGNUM Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признавшего за ним статус главы Венесуэлы. Об этом Гуайдо написал в своем Twitter.

Председатель парламента — Национальной ассамблеи Венесуэлы — поблагодарил израильского лидера за «признание и поддержку». Он напомнил о событиях 27 января 1945 года, освобождении нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками, и отметил, что Венесуэла сегодня также борется «за свою свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы, после чего о его поддержке заявили власти США и некоторые другие страны. Нетаньяху выступил с подобным заявлением 27 января. Москва продолжает считать легитимным президентом латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

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