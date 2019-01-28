В Париже против «желтых жилетов» вышли «красные платки»

Париж, 28 января 2019, 03:20 — REGNUM Участники манифестации «красных платков» вышли на улицы Парижа. Они заявили о поддержке властей и осуждении акций «желтых жилетов», передает телеканал CNEWS.
Шествие «красных платков» стартовало 27 января на площади Нации и получило название «Республиканского марша свобод». В акции приняли участие несколько сотен человек.
Новые выступления являются призывом к «молчаливому большинству» — тем людям, которые во время протестов «желтых жилетов» отсиживаются по домам, заявил инициатор движения Лоран Сулье в эфире радиостанции France Info.
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Представитель движения из региона Бретань Тео Пулар пояснил, что «красные платки» выступают в защиту «республиканских ценностей» и институтов власти, которые на протяжении двух месяцев подвергаются нападкам, передает BFMTV.
В движении жителей Франции призвали к диалогу, а «желтым жилетам» предложили прекратить выступления и обсуждать проблемы в ходе общенациональных дебатов. На странице движения в Facebook говорится о более чем 55 тыс. сторонников в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Париже и других французских городах прошла 11-я по счету протестная акция «желтых жилетов». По меньшей мере восемь человек пострадали в стычках с полицией, более 60 были задержаны.
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