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Путин остановил охрану ради общения с жителями Петербурга

Политика

Глава государства пожал людям руки

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 02:35 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин остановил сотрудника охраны, чтобы поприветствовать жителей Санкт-Петербурга — участников памятных мероприятий на Пискаревском кладбище. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент произошел рядом с монументом «Мать-Родина». Президент в сопровождении сотрудников ФСО подошел к петербуржцам, среди которых были дети и пожилые люди, чтобы приветствовать их.

При этом глава государства жестом остановил охранника, который едва не загородил собой маленькую девочку. Путин пожал людям руки, получив в ответ добрые пожелания и поздравления с памятной датой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Владимир Путин принял участие в памятных церемониях на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, приуроченных к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда, осажденного немецко-фашистскими войсками, длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Более 600 тыс. жителей стали жертвами обстрелов и погибли от голода.

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