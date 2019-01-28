США сняли санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Американские санкции против российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» более не действуют, однако все ограничения в отношении бизнесмена Олега Дерипаски остаются в силе. Об этом говорится в сообщении минфина США.

Названные компании сократили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля. Именно на этих условиях санкции были сняты, отмечено в сообщении.

Решение компаний гарантирует независимость большинства директоров в советах En+ и «Русала». В том числе речь идет о лицах из США и европейских стран, не имеющих деловых, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или иными лицами или компаниями, ранее внесенными Вашингтоном в санкционные списки, добавили в американском минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американский минфин объявил о намерении снять санкции с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» при выполнении определенных условий. Ограничения должны были быть сняты 18 января, но минфин продлил срок истечения некоторых лицензий компаний еще на десять дней.

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