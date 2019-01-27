Воскресенье, 27 Января 2019 года
20:45:20 МСК

Эрдоган: Турция готова дать отпор террористам

Политика

«У наших границ (Турции) подпитываются и подстрекаются террористические организации»

Эрдоган: Турция готова дать отпор террористам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турецкий боец

Анкара, 27 января 2019, 20:33 — REGNUM  Власти Турции намерены ликвидировать «террористическую угрозу» у рубежей страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Анталья.

«У наших границ (Турции) подпитываются и подстрекаются террористические организации, ищущие возможности атаковать нашу страну, — сказал Эрдоган. — … Мы готовы дать им отпор, если они совершат ошибку».

Как передавало ИА REGNUM, 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Эрзуруме заявил, что буферная зона на границе Сирии и Турции будет создана в ближайшие месяцы.

Читайте также: Буферная зона безопасности в Сирии появится в ближайшее время — Эрдоган

А также: Эрдоган: Турция создаст «безопасную зону» в Сирии, с США или без них

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить