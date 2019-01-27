Над Петербургом звучит салют Ленинградской победы

Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM В эти минуты в Санкт-Петербурге начался большой артиллерийский салют в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он завершает праздничные мероприятия, посвященные Ленинградской победе, как называли этот день жители блокадного города и участники битвы за Ленинград.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на улицах и набережных города-героя — тысячи жителей и гостей, которые, несмотря на крепкий мороз, хотят своими глазами увидеть красочный финал этого Дня воинской славы России.

На пляже у Петропавловской крепости размещены салютные установки разных калибров и 85-мм дивизионные пушки Д-44, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. За 10 минут установки выпустят в зимнее небо Петербурга три тысячи фейерверков, а пушки произведут 30 залпов холостыми зарядами.

Расчеты салютных установок и артиллерийских орудий состоят из курсантов Михайловской военной артиллерийской академии — кузницы кадров для отечественной артиллерии и ракетных войск.

Сегодняшний салют в Петербурге имеет давнюю и славную традицию.

Напомним, 27 января 1944 года в избавленном от блокады Ленинграде впервые был дан артиллерийский салют: 324 орудия сделали 24 залпа. Тысячи ленинградцев наблюдали за ним на улицах победившего города, обнимали и поздравляли друг друга. Это был единственный за годы войны салют, проведенный не в Москве.

…И снова мир с восторгом слышит

Салюта русского раскат.

О, это полной грудью дышит

Освобожденный Ленинград!

Ольга Берггольц, «Ленинградский салют»

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 января 2019 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел военный Парад памяти, в котором приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов, а также 80 единиц военной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Парад памяти в честь подвига Ленинграда: фоторепортаж